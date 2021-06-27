Avustralya Ligi'nde şampiyon Melbourne City

27 Haziran 2021 Pazar, 16:12

Avustralya Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Büyük Final'de Melbourne City ve Sydney FC karşı karşıya geldi.

Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Melbourne City, yarı finalde Macarthur'u 2-0 mağlup etmişti. Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise normal sezon ikincisi Sydney, Adelaide United karşında aldığı 2-1'lik galibiyetle finale yükselmişti.

İLK YARIDA ÜÇ GOL

Maçın 21. dakikasında Kosta Barbarouses ile öne geçen Syndey FC, 35. dakikada 10 kişi kaldı. Nathaniel Atkinson'ın 23. dakikada golüne engel olamayan Syndey'de Nathan Luke Brattan, 35. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kartın ardından eski Beşiktaşlı Bobo'yu kenara alan Sydney FC antrenörü Steve Corica, Brezilyalı oyuncunun yerine Hary van Der Saag'ı oyuna dahil etti.

Melbourne City, ilk yarının son dakikasında Scott Jamieson'ın penaltıdan bulduğu golle üstünlüğü sağladı.

TARİHİ BAŞARI

İkinci yarıda üstünlüğünü korumayı başaran Melbourne City, 90+3'te Scott Galloway'in golüyle farkı ikiye çıkartarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Melbourne City Teknik Direktörü Patrick Kisnorbo, geçtiğimiz günlerde sezonun en iyi antrenörü seçilmişti.