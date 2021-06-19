Formula 1 Fransa GP'de ilk sıra Max Verstappen'in

19 Haziran 2021 Cumartesi, 17:41

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenemeyen Fransa Grand Prixsi'nde bu yılki yarışın sıralama turları tamamlandı. Son iki yarışın tamamını domine eden Mercedes, bu sene Red Bull'a sıralama turlarında yenildi.

İkinci ve üçüncü antrenmanın en hızlı ismi olan Max Verstappen, sıralama turlarını da ilk sırada bitirdi. Yarınki yarışa Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas üçüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: Şu ana kadar çok iyi bir hafta sonu geçirdik. Pist olarak bizi zorlayabilecek bir yer. Pole pozisyonu almak gerçekten çok güzel. Henüz puan almadık ama harika bir gün. Bunu yarın tamamlamamız lazım. Bakü'de kaybettiklerimizi toplamamız gerekiyor. Heyecanla yarışı bekliyorum.

Lewis Hamilton: Fiziksel olarak değil ama zihinsel olarak zor bir hafta sonuydu. Gelişmek istiyorduk. Genel olarak otomobilden mutlu değildim. Düzlüklerde Red Bull çok hızlı. Önümüzde zor bir yarış var. Umarım ilk sıra için savaşabiliriz. Yarın için heyecanlıyım.

Valtteri Bottas: Zor bir hafta sonu oluyor. Tempo olarak daha yukarıdayız. Son tura kadar iyiydi. İkinci virajda bir problem yaşadım. Nerede hız kaybettiğimize bakacağız.

KIRMIZI BAYRAK

Sıralama turlarının ilk seansında Yuki Tsunoda ve Mick Schumacher kaza yaptı. Tsunoda, ilk virajda sorun yaşarken aracın arkasının kaymasıyla birlikte kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Japon pilot, vites kutusunda sorun yaşadığını söyledi. Kaza sonrasında kırmızı bayrak sallandı ve seansa ara verildi.

10 dakikalık çalışmanın ardından pist temizlendi ve seans kaldığı yerden devam etti. İlk seansın son dakikasında ise benzer bir sorun yaşayan Mick Schumacher altıncı virajda kotnrolü kaybetti sol taraftaki bariyerlere çarparak durdu. Kazayla birlikte seans sonlandı.

STROLL KAZAYA TAKILDI

İlk antrenman seansının bitimine 2 dakika kala pistin yoğunluğu sebebiyle Lance Stroll, turu yarıda kesti ve son haklar öncesinde yavaşladı. Son tura başlayan Stroll, bitime 22 saniye kala Mick Schumacher’in kazası sonrasında kırmızı bayrak sallanınca turunu tamamlayamadı ve elendi.

NORRIS SON TURU ATAMADI

İkinci seansın son turları öncesinde McLaren, takım telsizinden Lando Norris’i pite çağırdı ve son turu atmamasını istedi. İngiliz pilotun yarış mühendisi bunun sebebinin sonrasında açıklanacağını söyledi.

Sıralama turlarının ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen – Red Bull / 1.29.990

2.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.30.248 (+ 0.258)

3.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.30.376 (+ 0.386)

4.Sergio Perez – Red Bull / 1.30.445 (+ 0.455)

5.Carlos Sainz – Ferrari / 1.30.840 (+ 0.850)

6.Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.30.868 (+ 0.878)

7.Charles Leclerc – Ferrari / 1.30.987 (+ 0.997)

8. Lando Norris – McLaren / 1.31.252 (+ 1.262)

9.Fernando Alonso – Alpine / 1.31.340 (+ 1.350)

10.Daniel Ricciardo – McLaren / 1.31.382 (+ 1.392)

Formula 1 Fransa Grand Prix’si yarın TSİ 16.00'da gerçekleşecek.

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen: 105 puan

2. Lewis Hamilton: 101

3. Sergio Perez: 69

4. Lando Norris: 66

5. Charles Leclerc: 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39