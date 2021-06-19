A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu

19 Haziran 2021 Cumartesi, 17:33

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda, yarın 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Mucizelere kalan bir durumdayız. Dört yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek bizim için üzüntü verici olacak. Başarıya giden yolda başarısızlığı da görmek gerekir. Takımın sorumlusu benim. Şu anda bir başarısızlık varsa bunun sorumluluğunu almak eziklik değildir. Doğru düşüncelerimizin bazen gerçeğe dönüşmediğini görüyoruz. Oyuncularımın daha iyi olduklarını biliyorum. Eleştirilerin tamamına saygı duyuyorum. Kendimizden memnun değiliz. Oyuncularımız performanslarını sahaya yansıtamadılar."

69 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"En iyiler arasında olmak için buraya geldik. Yarın en iyi olsak da çıkmama durumu var. Tüm eleştirilere saygı duyuyorum, kendimizden memnun değiliz. Bizim şu an en az Galler'in yerinde olmamız gerekiyordu. Oyuncularımızın performansı sahaya yansımadı. Az yaptığımız hataları çok yaptık. Biz buraya favori takım olarak gelmedik. Favoriler gibi olmak için geldik. Büyüyen bir takımız."

"BEN DE DAHİL, PERFORMANSIMIZIN ALTINDAYIZ"

Güneş, ay-yıldızlıların kötü performansına değindi ve yarın yapacağı tercihlerle ilgili ipuçları verdi:

"Ben de dahil hepimiz performansımızın altındayız. Bu sonuca da yansıdı. Sahaya sürdüğümüz oyuncular beklentilerimizin olduğunun farkındalar. İki maçta da top tutmakta zorluk yaşadık. Okay, Ozan, Yusuf, Hakan gayet iyiydiler öncesinde ama son iki maçta beklentilerimizin altında. Umut zaten olmayacak. Yerine başka bir arkadaş olacak. Orta sahada değişiklik olacak. Oyuncularımız hatalarından ders alarak daha iyi olacaktır. Üzgünüz ancak asla başımızı öne eğmemiz gerekiyor."

Şenol Güneş, yarın oynanacak maça dair görüşlerini de paylaştı:

"İsviçre ve Türkiye'nin ikincilik için oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin yine ikinci olma şansı var. Bizim şansımız üçüncülük. Son şansımız olacak. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Yarın takımda değişiklik olabilir. Özellikle orta sahada top tutmayı iyi yapamadık. Yarın karşılıklı kazanmayı düşünen iki takım olacaktır. Güzel maç olacağını düşünüyorum."