Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:56

Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. 15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.