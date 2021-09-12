Formula 1 İtalya GP’de Mclaren rüzgarı

12 Eylül 2021 Pazar, 21:25

Formula 1’de sezonun 14. yarışı İtalya’daki Monza pistinde gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Daniel Ricciardo, bu sezonki ilk galibiyetini alırken takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu.

YARIŞ KAZAYLA BAŞLADI

Sorunsuz başlayan ilk turun ardından ikinci virajın çıkışında Ferrari pilotu Carlos Sainz’in Robert Kubica’ya temas etmesiyle Kubica spin attı ve ön kanadını kırdı. Kubica, piste dönmeyi başarırken sanal güvenlik aracı devreye girdi. Yapılan inceleme sonrasında Carlos Sainz’a kural ihlali yapmadığı için ceza verilmedi ancak Kubica, piste tehlikeli bir şekilde döndüğü için zaman cezası aldı.

Aynı turda dördüncü virajda Lewis Hamilton ve Max Verstappen yan yana gelirken Hamilton, Verstappen’in kendisini dışarıya ittiğini söyledi. İngiliz pilot pist dışına çıkarken yaşanan olayın ardından ceza çıkmadı.

RICCIARDO LİDERLİĞİ ALDI

Yarışın startında iyi bir çekiş yakalayan Daniel Ricciardo, eski takım arkadaşı Max Verstappen’i ilk viraja gelmeden geçmeyi başardı ve ilk sıraya yükseldi. Ricciardo, yarışın kalan bölümünde de liderliğini koruyarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Avustralyalı pilot ayrıca en hızlı turun da sahibi olarak ekstra puanı da kazandı.

RED BULL YAVAŞ KALDI

Formula 1 takımları arasında en hızlı pit stop yapan takım olan Red Bull, Max Verstappen’in pite geldiği turda yavaş kaldı. 11 saniye süren pitin ardından piste dönen Verstappen dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

VERSTAPPEN VE HAMILTON KAZA YAPTI

Yarışın 26. turunun ilk virajında Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaptı. Viraja dışarıdan giren Max Verstappen, curbde sekerken Hamilton’ın aracının üstüne çıktı. Yaşanan kazanın ardından iki pilot da yarış dışı kaldı.

Hamilton ve Verstappen bu sezon İngiltere’de de kaza yapmış ve Verstappen yarışı tamamlayamamıştı.

Formula 1’de gelecek hafta yarış düzenlenmeyecek ve sezon, 26 Eylül’de Rusya’da devem edecek. Rusya’daki yarışın ardından 10 Ekim’de Türkiye Grand Prix’si gerçekleştirilecek.

Yarışın ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Daniel Ricciardo – McLaren

2.Lando Norris – McLaren

3.Valtteri Bottas – Mercedes

4.Charles Leclerc – Ferrari

5.Sergio Perez – Red Bull

6.Carlos Sainz – Ferrari

7.Lance Stroll – Aston Martin

8.Fernando Alonso – Alpine

9.George Russell – Williams

10.Esteban Ocon - Alpine