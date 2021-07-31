Formula 1 Macaristan GP’de ilk sıra Lewis Hamilton’ın

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:25

Formula 1’de sezonun 11. yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes en hızlı takım oldu. Sıralama turlarında Lewis Hamilton ilk sırayı alırken takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci oldu. Fin pilot Hamilton’ın 0.315 saniye gerisinde yer aldı.

Şampiyona lideri Max Verstappen ise Mercedes pilotlarının gerisinde kalırken 1.15.840’lık derecesiyle üçüncü sıraya yerleşti.

KIRMIZI BAYRAK

Sıralama turlarının ikinci seansının orta bölümünde Ferrari pilotu Carlos Sainz kaza yaptı. İspanyol pilot viraj çıkışında aracın arkasının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

Önceki gün yapılan antrenman turlarında da birçok pilot benzer sorunla karşı karşıya kalmıştı.

PEREZ YETİŞEMEDİ

Red Bull’da Sergio Perez, sıralama turlarının üçüncü seansında son haklardan önce yavaş kaldığı için tur atamadı. Meksikalı pilot süre bitmeden bitiş çizgisini geçemediği için tur atamad. Meksikalı pilot yarınki yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turları sonucunda ilk üçe giren pilotların açıklamaları şöyle:

Lewis Hamilton: "İnanılmaz bir sıralama turuydu. Harika bir takım çalışması yaptık. Fabrikada herkes çok iyi çalışyor. İlk viraja kadar oldukça uzun bir mesafe var. Lastiklerin nasıl olacağını yarın göreceğiz."

Valtteri Bottas: "Açıkçası turumdan memnunum. Orta lastiğe geçince ritmi kaybettim ama en azından ilk çizgiye yerleştik. Yarın heyecanlı olacak. İyi bir savaş bizi bekliyor. Seyircileri burada görmek harika."



Max Verstappen: "Bütün hafta sonu gerideydik. Sıralama turlarında da bu ortaya çıktı. Yarınki yarışta ne yapacağımıza bakacağız. Strateji değiştirdik. Bu lastiklerde yol tutuşu daha iyiydi. Yumuşak lastik, orta lastik kadar dayanmayacaktır ama bize start anında iyi bir fırsat getirecek."



Sezonun 11. yarışı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarınki yarış öncesinde oluşan grid dizilimi şöyle:

1.Lewis Hamilton – Mercedes

2.Valtteri Bottas – Mercedes

3.Max Verstappen – Red Bull

4.Sergio Perez – Red Bull

5.Pierre Gasly – AlphaTauri

6.Lando Norris – McLaren

7.Charles Leclerc – Ferrari

8.Estaban Ocon – Alpine

9.Fernando Alonso – Alpine

10.Sebastian Vettel – Aston Martin