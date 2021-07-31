A Milli Kadın Voleybol Takımı, Mete Gazoz'u tebriklerle karşıladı
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Mete Gazoz'un altın madalya başarısını kutlamak için milli okçuyu Olimpiyat Köyü'nde karşıladılar.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, altın madalya kazanan Mete Gazoz'u Olimpiyat Köyü'nde karşılayıp kutlama yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Arjantin'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıktı ve olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti.
Sabah seansında klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz ise, ilk önce Avustralyalı Taylor Worth'u yenerek çeyrek finale kaldı. Ardından ABD'li Brady Ellison'ı eleyerek yarı finale çıktı.
Japon Takaharu Furukawa'yı da eleyerek finale yükselen Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Olimpiyat Şampiyonu oldu ve Türkiye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandı.
Filenin Sultanları, Olimpiyat Köyü'nde Mete Gazoz'u karşılayarak kendisini tebrik etti. Bu anları, milli sporcu Ebrar Karakurt kişisel sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" notu düşerek paylaştı.
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