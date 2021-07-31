Tokyo 2020'de kadınlar 100 metre finalini Elanie Thompson-Herah kazandı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:15

Tokyo 2020 Olimpiyatları atletizm branşı kadınlar 100 metre finalinde kazanan isim, Jamaikalı Elanie Thompson-Herah oldu. Thompson-Herah'ın vatandaşları Shelly-Ann Fraser-Pryce ikinci olurken, Shericka Jackson ise üçüncü sırayı aldı.

Birinci Elaine Thompson-Herah, 10.61'lik derecesiyle tarihin en iyi ikinci derecesi ve olimpiyat rekoruna imza attı. İkinci Shelly-Ann Fraser-Pryce kariyerinin dördüncü olimpiyat madalyasını alırken, Shericka Jackson ise kariyerinin en iyi derecesini yaptı.