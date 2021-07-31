Tokyo 2020'de kadınlar 100 metre finalini Elanie Thompson-Herah kazandı
Tokyo 2020'de kadınlar atletizm 100 metre finalini, Jamaikalı Elanie Thompson-Herah tarihin en iyi ikinci derecesi ve olimpiyat rekoruyla kazandı.
Tokyo 2020 Olimpiyatları atletizm branşı kadınlar 100 metre finalinde kazanan isim, Jamaikalı Elanie Thompson-Herah oldu. Thompson-Herah'ın vatandaşları Shelly-Ann Fraser-Pryce ikinci olurken, Shericka Jackson ise üçüncü sırayı aldı.
Birinci Elaine Thompson-Herah, 10.61'lik derecesiyle tarihin en iyi ikinci derecesi ve olimpiyat rekoruna imza attı. İkinci Shelly-Ann Fraser-Pryce kariyerinin dördüncü olimpiyat madalyasını alırken, Shericka Jackson ise kariyerinin en iyi derecesini yaptı.
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