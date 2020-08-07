Formula 1 pilotunun Covid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı
Formula 1 takımlarında Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in Covid-19 testinin ikinci kez pozitif çıktığı açıklandı.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5'inci yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.
Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Britanya'daki 4'üncü etapta da yarışamamıştı.
Büyük Britanya'daki sezonun 5'inci yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.
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