Formula 1 Silverstone GP'de Verstappen rüzgarı

16 Temmuz 2021 Cuma, 19:05

Formula 1’de sezonun 10’uncu yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda Max Verstappen 1.27.035’lik derecesiyle seansı ilk sırada bitirdi. Hollandalı pilot yarışın orta bölümünde pistin bir bölgesinde hızlanamadığını söylerken yapılan kontrollerin ardından sorunun geçici olduğu belirtildi.

MERCEDES ÇOK YAVAŞ KALDI

Pazar günkü yarışın ev sahiplerinden Lewis Hamilton, ilk antrenmanda oldukça yavaş kaldı. İngiliz pilot şampiyona lideri Max Vertappen’in 0.780 saniye gerisinde kalırken takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.27.891 ile beşinci oldu.

NORRIS İKİNCİ OLDU

Son yarışlarda aldığı derecelerle performansını yükselten McLaren pilotu Lando Norris, seansı ikinci sırada tamamladı. Yarıştaki ev sahiplerinden biri olan Lando Norris, Max Verstappen’in 0.779 saniye gerisinde kalarak 1.27.814 ile antrenmanı noktaladı.

Seansın ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen

2.Lando Norris

3.Lewis Hamilton

4.Charles Leclerc

5.Valtteri Bottas

6.Carlos Sainz

7.Sebastian Vettel

8.Sergio Perez

9.Daniel Ricciardo

10.Esteban Ocon

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton: 150

3. Sergio Perez: 104

4. Lando Norris: 101

5. Valtteri Bottas: 92

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48