Formula 1’de ilk sprint yarış Silverstone'da yapılacak
Silverstone’da gerçekleştirilecek sezonun 10’uncu yarışında ilk kez sprint yarış düzenlenecek.
Formula 1 tarihinde ilk sprint yarışa İngiltere’deki Silverstone pisti ev sahipliği yapacak. Bu yılki 10’uncu yarış öncesinde sürücüler klasmanında ilk sırada Red Bull’un Hollandalı pilot Max Verstappen yer alırken en büyük rakibi Lewis Hamilton ikinci sırada bulunuyor.
Şampiyonadaki en önemli yarışlardan birisi olan Britanya Grand Prix’si bu yıl Formula 1 için ayrı bir önem taşıyor. Formula 1’de ilk kez gerçekleştirilecek sprint yarışlardan birincisi bu hafta sonu yapılacak.
SIRALAMA CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Formula 1’de yarış hafta sonunun ilk gününde yapılan iki antrenman seansı bu cuma günü bire inecek. İlk antrenmanda pilotlar, daha önce olduğu gibi serbest antrenman seansına katılacak. Cumartesi günü yapılan sıralama turları ise öğleden sonra yapılan antrenman seansının yerini alacak.
SPRINT YARIŞTAKİ SIRALAMA BELLİ OLACAK
Cuma günü gerçekleştirilecek sıralama turlarında pilotların aldığı dereceler, cumartesi günü yapılacak sprint yarıştaki yerlerini belirleyecek. Cumartesi günü sabah seansında bir antrenman daha yapılacak ve öğleden sonra sprint yarış gerçekleştirilecek.
YARIŞI ETKİLEYECEK
Cumartesi günü yapılacak sprint yarışta pilotların aldığı sonuç, pazar günü yapılacak esas yarıştaki yerlerini belirleyecek. Sprint yarış esnasında takımlara taktiksel pit stop imkânı tanınmazken sadece zorunlu pit stop yapılacak.
KAZANANLAR PUAN ALACAK
100 kilometrelik sprint yarışı ilk sırada bitiren pilot 3 puan, ikinci sırada bitiren pilot 2 puan, üçüncü sırada bitiren pilot ise 1 puan alacak.
Formula 1 Britanya Grand Prix’sinde hafta sonu takvimi şöyle:
16.07.2021 – Cuma
16.30: 1. antrenman seansı
20.00: Sprint yarış sıralama turları
17.07.2021 – Cumartesi
14.00: 2. antrenman seansı
18.30: Sprint yarış
18.07.2021 – Pazar
17.00: Yarış
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