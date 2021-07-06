Formula 1'de Avustralya GP'si iptal edildi

Formula 1 yönetimi, koronavirüs salgını kısıtlamaları ve ulaşım zorlukları nedeniyle 2021 Avustralya Grand Prix'sini iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 08:46
Formula 1'de Avustralya GP'si iptal edildi
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Hem Formula 1 hem de MotoGP, devam eden sağlık krizi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğini açıkladılar.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, son iptale rağmen Formula 1'in bu yıl 23 yarış düzenleme isteğini de dile getirdi.

Domenicali yaptığı açıklamada, "Bu sezon Avustralya'da yarışamayacak olmak bizi hayal kırıklığına uğratsa da, 2021'de 23 yarış gerçekleştirebileceğimize eminiz ve Avustralya Grand Prix'sinden boşalan yer için bir dizi seçeneğimiz var" dedi.


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