Formula 1'de Avustralya GP'si iptal edildi
Formula 1 yönetimi, koronavirüs salgını kısıtlamaları ve ulaşım zorlukları nedeniyle 2021 Avustralya Grand Prix'sini iptal etti.
Hem Formula 1 hem de MotoGP, devam eden sağlık krizi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğini açıkladılar.
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, son iptale rağmen Formula 1'in bu yıl 23 yarış düzenleme isteğini de dile getirdi.
Domenicali yaptığı açıklamada, "Bu sezon Avustralya'da yarışamayacak olmak bizi hayal kırıklığına uğratsa da, 2021'de 23 yarış gerçekleştirebileceğimize eminiz ve Avustralya Grand Prix'sinden boşalan yer için bir dizi seçeneğimiz var" dedi.
Video Haberler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?