Emilia Romagna GP’de pole pozisyonu Hamilton’ın

17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:31

Emilia Romagna GP’de ilk iki antrenman turunda takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın gerisinde kalan Lewis Hamilton sıralama turlarında ilk sırayı almayı başardı. 1.14.411’lik derecesiyle pole pozisyonunu alan İngiliz pilot yarın kariyerinde 99. kez yarışa ilk sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise kötü bir son seans geçirdi. Bottas yarınki yarışa 1.14.898'lik derecesiyle sekizinci sıradan başlayacak.

VERSTAPPEN İLK SEKTÖRDE HATA YAPTI

Sıralama turlarında iyi derece elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen son turda ilk sektördeki zamanını geliştirmedi ve takım arkadaşı Sergio Perez’e geçildi. Verstappen 1.14.498’lik derecesiyle yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Sergio Perez ise en hızlı ikinci isim olurken sıralama turlarını 1.14.446’lık zaman turuyla tamamladı.

LECLERC DÖRDÜNCÜ OLDU

Ferrari’de ise Carlos Sainz ikinci seansta elenirken Charles Leclerc dördüncü oldu. İtalyan ekibinin yeni pilotu Sainz, yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak. Monakolu sürücü Charles Leclerc ise sıralama turlarında 1.14.808’lik derece elde etti.

VETTEL ERKEN ELENDİ

Sezonun ilk yarışında sıralama turlarının ilk seansında elenen Sebastian Vettel, bugün ikinci seansa kalmayı başardı. Alman pilot 1.15.593’lük derecesiyle seansı tamamladı. Vettel yarışa 11. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Lance Stroll ise üçüncü seansa kalan isimlerden olurken yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.

TSUNODA KAZA YAPTI

Alpha Tauri’nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda, ilk seansta kaza yaptı. Japon pilot virajı döndüğü esnada aracın arkasının kayması sonrasında bariyerlere çarparak durdu. Tsunoda yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

9. VİRAJ SORUN YARATTI

Antrenman turları ve sıralama esnasında pistin dokuzuncu virajı pilotlara sorun çıkarttı. Neredeyse bütün pilotlar dokuzuncu virajı keserek geçti ve elde ettikleri dereceler silindi. Sıralama turlarında üçüncü seansın en hızlı isimlerinden olan Lando Norris’in son zaman turu da benzer sebeple silindi. İngiliz pilot tur zamanı silinmemiş olsaydı yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacaktı. Norris 1.14.875’lik derecesiyle yedinci sıradan start alacak.