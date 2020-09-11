Formula 1’de heyecan yine İtalya’da
Formula 1 Dünya Şampiyonası, İtalya’da yapılacak sezonun 9. yarışıyla devam edecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, İtalya’da yapılacak sezonun 9. yarışıyla devam edecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan yine İtalya’da yaşanacak. Sezonun 9. yarışı İtalya’nın Floransa şehrinde bulunan 5.2 kilometrelik Mugello Pisti’nde 59 turdan üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.10’da başlayacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 117
3 - Max Verstappen (Hollanda): 110
4 - Lance Stroll (Kanada): 57
5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 57
TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 281
2 - Red Bull: 158
3 - McLaren: 98
4 - Racing Point: 82
5 - Renault F1 Team: 71
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