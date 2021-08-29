Formula 1’de Lando Norris 5 sıra grid cezası aldı
Belçika Grand Prix’sinin sıralama turlarının 3. seansında kaza yapan Lando Norris’in vites kutusunun değiştiği ve 5 sıra grid cezası aldığı açıklandı.
Formula 1’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, McLaren’in Lando Norris’in aracındaki vites kutusunu değiştirdiği ifade edildi.
Yarış kuralları gereği takımların yarış öncesinde parça ve ayar değişimi yapmaları yasak olduğu için Norris’e 5 sıra grid cezası verildiği belirtildi.
Norris, aldığı ceza sonrasında bugünkü yarışa 14. sıradan başlayacak.
“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”
Bugün yapılacak Belçika Grand Prix’si öncesinde dün gerçekleştirilen sıralama turlarının 3. seansında Lando Norris, Eau Rouge’de aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında kolundaki ağrı sebebiyle hastaneye götürülen İngiliz pilotun durumunun iyi olduğu ve bugünkü yarışa katılmasına engel bir durum olmadığı belirtildi.
Norris yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Birincisi iyiyim. Kolum sadece biraz morardı. Çarpma anında savruldum ama iyiyim. Piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum.
Her şey iyi gidiyordu ancak 3. seansta pist gerçekten zorlayıcıydı ve fazla su vardı. Pole pozisyonu için savaşabilirdim ancak takıma iş çıkarttım.
Mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışacağız. Kaza sonrasında yardımcı olan personele çok teşekkür ediyorum.”
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