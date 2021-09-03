Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına, Hollanda ev sahipliği yapacak
Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasında, aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik Zandvoort pistinde düzenlenecek.
36 yıl sonra Formula 1'e geri dönen Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları 4 Eylül Cumartesi TSİ 16.00'da gerçekleşecek.
72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü 16.00'da başlayacak.
Formula 1 2021 sezonunda şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve Takımlar klasmanında ise ilk 5 sıra şöyle:
Pilotlar Klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 199,5
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar Klasmanı
1. Mercedes 310,5
2. Red Bull: 303,5
3. McLaren: 169
4. Ferrari: 165,5
5. Alpine: 80
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