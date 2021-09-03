Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

03 Eylül 2021 Cuma, 11:36

Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasında, aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik Zandvoort pistinde düzenlenecek.



36 yıl sonra Formula 1'e geri dönen Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları 4 Eylül Cumartesi TSİ 16.00'da gerçekleşecek.

72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü 16.00'da başlayacak.

Formula 1 2021 sezonunda şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve Takımlar klasmanında ise ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar Klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 199,5

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar Klasmanı

1. Mercedes 310,5

2. Red Bull: 303,5

3. McLaren: 169

4. Ferrari: 165,5

5. Alpine: 80