Manchester City, Vincent Kompany ve David Silva’nın heykellerini dikti
Premier Lig takımlarından Manchester City, kulübün eski oyuncularından Vincent Kompany ve David Silva’nın heykellerinin Etihad Stadyumu'na dikildiğini açıkladı.
Manchester City’nin sosyal medya hesaplarından “Sonsuza kadar City” başlığı ile Vincent Kompany ve David Silva’nın heykellerinin fotoğrafları paylaşıldı.
Manchester City’de 11 sezon oynayan ve 8 yıl kaptanlık yapan Vincent Kompany konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyordum. Bu tarif edemeyeceğim bir duygu. Heykelin büyüklüğüne inanamadım ve bu, benim için gerçekten çok fazla şey ifade ediyor.”
“HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”
Vincent Kompany gibi uzun yıllar Manchester City forması giyen David Silva ise şunları söyledi, “City’de olmak hayatımı değiştirdi. Birlikte başardığımız şeylerden gurur duyuyorum ve böylesine tanınmış olmak gerçekten harika. Heykel, sahada olduğum dönemde forvetleri aradığım o anı hatırlatıyor.”
“KENDİ DÖNEMLERİNİN SİMGESİ OLDULAR”
Manchester Başkanı Khaldoon Al Mubarak ise iki oyuncunun Manchester City’de başardıklarını anlatmak için heykellere ihtiyaç olmadığını vurgularken, “Kendi dönemlerinin simgesi oldular. Onları anlatmak için heykellere ihtiyaç yok ama bu eserler bize ve gelecek nesillere David ve Vincent’in yarattığı büyülü anı hatırlama fırsatı verecek.”
Sky Sports’ta yer alan haberde, bu sezon Manchester City’den ayrılarak Barcelona ile anlaşan Sergio Aguero’nun heykelinin gelecek yıl dikileceği belirtildi.
Manchester City’nin paylaşımı:
CITY FOREVER ??— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/2deZUHI2xq
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