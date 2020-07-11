Formula 1'in yağmur adamı Hamilton!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 18:59

Formula 1’de Avusturya’da yapılan sezonun ikinci yarışında sıralama turları, yoğun yağış sebebiyle 46 dakika geç başladı. Islak pistte pilotların zor anlar yaşadığı sıralamalar sonunda pole pozisyonu Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton’ın oldu.

Bugün için FIA, hava durumunun yağışlı olabileceği konusunda takımları uyarmıştı. Sıralama turlarının cumartesi yapılamaması durumunda turların bir ihtimal pazar günü sabah yapılabileceği konuşulmuştu.

Başlayan yoğun yağış sonrası son antrenman turları iptal edildi. Ardından sıralama turlarının başlayabilmesi için yağmurun nispeten dinmesi beklendi. Başlayan turların ardından ara ara yağmur şiddetini artırdı. Zorlu geçen turların sonunda Hamilton’ı Max Verstappen ve Carlos Sainz takip etti. Şampiyona lideri Valtteri Bottas yarışa dördüncü sırada başlayacak.

Ferrari’de ise sorunlar devam ediyor. Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel 10. sırada kaldı. İlk yarışın yıldızların Charles Leclerc son bölüme kalamadı ve 11. sıradan yarışa başlayacak. Ferrari üst üste ikinci yarışta, ikinci eleme bölümünde bir pilot kaybetmiş oldu.

Sezonun ikinci yarışı Avusturya Grand Prix’si, yarın saat 16.00’da başlayacak.