Formula'da Hamilton rüzgarı

30 Ağustos 2020 Pazar, 18:18

Formula 1’de sezonun 7. yarışı Belçika GP’sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot bu zaferle 89. yarış galibiyetini elde etmiş oldu. Hamilton iki yarış daha kazanması halinde efsane pilot Michael Schumacher’in (91) en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu egale edecek.

Hamilton podyumu 2. sıradaki Bottas ve 3. Verstappen ile paylaştı. Belçika’da antrenman turlarından başlayarak çok kötü bir performans sergileyen Ferrari’nin pilotları Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc ise 14. sırada yarışı bitirdi. En hızlı turu ise Renault’dan Daniel Ricciardo attı ve 4. sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İtalya’da 6 Eylül’de düzenlenecek.





YARIŞTA İLK 10

1- Hamilton 25 Puan

2- Bottas 18 Puan

3- Verstappen 15 Puan

4- Ricciardo 13 Puan

5- Ocon 10 Puan

6- Albon 8 Puan

7- Norris 6 Puan

8- Gasly 4 Puan

9- Stroll 2 Puan

10- Perez 1 Puan