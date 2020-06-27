Fotoğraf sanatçısı Ufuk Altunkaş'ın İçimizdeki Şeytan'ı Ekim'de geliyor

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:35

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden ötürü fotoğraf sanatçısı Ufuk Altunkaş geçtiğimiz nisanda gerçekleşmesi gereken İçimizdeki Şeytan (Inner Demon) sergisini diğer birçok sanatçı gibi ertelemek zorunda kalmıştı. Normalleşme sürecine geçişten sonra tekrar hazırlıklarına başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzularını fotoğraflamayı planlıyor.

Contemporary İstanbul’dan da tanınan moda ve sanat fotoğrafçılığının ülkemizdeki önemli isimlerinden olan, geçtiğimiz günlerde Art Basel’deki Duvara bantlanmış Muz temasını fotoğraflarına entegre ederek sosyal medyada ilgi odağı olan Ufuk Altunkaş, bu tip göndermeleri ve sosyal konuları işlemeyi sevdiğini dile getirip yeni sergisinde de bu tip göndermeler olacağının ipuçlarını verdi.

KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK

Altunkaş sergisine ilişkin yaptığı açıklamada şunlara söyledi:

“Bana bu fikirlerim için kızabilir insanlar ama ne yazık ki insanların şeytani dürtüleriyle hareket ettiklerine inanıyorum. Esin kaynağım da '7 ölümcül günah'. Sergilerimden 1 kişi bile feyz alsa oldukça mutlu oluyorum. Çünkü benim için her zaman nitelik, niceliğin önünde oldu. Sadece insanların kendi içgüdülerini fark edip bu konularda kendilerine bir öz eleştiri yapmasını sağlamak istiyorum. En azından ateşi büyütmek değil de, yakmaya çalışıyorum diyelim. O kötü içgüdüleri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz şekilde insanlara sunmak istiyorum. Amaç hepimizi kendimizle yüzleştirmek. En azından bunu başarabilirsem ne mutlu bana.”

EKİM'DE GÖRÜLEBİLECEK

Ufuk Altunkaş “İçimizdeki Şeytan” sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım süreci olmasına rağmen Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

UFUK ALTUNKAŞ KİMDİR?

Fotoğrafçılığa 2003 yılında başlayan 35 yaşındaki Ufuk Altunkaş, eğitim hayatına sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Berlin Sanat Akademisi’nde devam etti. Uzun yıllar İngiltere ve Almanya’da yaşayan Altunkaş, Contemporary İstanbul gibi birçok uluslararası sanat organizasyonunda gerçekleştirdiği 10 adet fotoğraf sergisinin yanı sıra günümüzde de bir çok moda markası için reklam ve kampanya fotoğrafları çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarına günümüzde İstanbul’da devam etmektedir.











