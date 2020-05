Fotoğraflarla: Dünyada 9-15 Mayıs

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:09

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin çektiği haber fotoğraflarını derledik.

Tiziana Fabi / AFP İtalyan kemancı Fiamma Flavia Paolucci, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Roma'daki Tor Vergata Hastanesi'nde konser verdi

EPA Çin'de virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentindeki Tongii Hastanesi'nde hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde böyle poz verdi

Dinuka Liyanawatte / REUTERS Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları gereği asansöre böyle binilmesi gerekiyor

Andreas Gebert / REUTERS Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya'nın Münih kentindeki evine kurduğu simülatörde antrenman yapıyor

Victoria Jones / PA Media Londra metrosunda yolcular yüz maskeleri takıyor. Ülke genelinde koronavirüse karşı önlemler gevşetilmeye başlanırken belediyenin toplu taşıma birimi Transport for London, koronavirüs nedeniyle bu yıl 4 milyar sterlin zarar edeceğini hesaplıyor

Dylan Martinez / REUTERS Dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu ve Olimpiyat atleti Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta egzersiz yaparken

Remo Casilli / REUTERS Roma'daki Santa Maria kilisesinde dezenfeksiyon yapılıyor. İtalya'daki kiliseler 18 Mayıs'tan itibaren çeşitli kısıtlamalarla birlikte ibadete açılacak

Alren Beronio / AFP Filipinler Vongfong Tayfunu'nun etkisi altına girdi. 14 Mayıs'taki büyük yağışın ardından binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti

Anushree Fadnavis / REUTERS Hindistan'da fabrikaların tekrar açılmasıyla birlikte cep telefonu üretimi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat yeni düzende işçilerin tamamı koruyucu ekipman giyiyor

Lauria Dieffembacq / Belga / AFP Dünyadaki en büyük çiçek olan titan arum, Belçika'nın Meise kentindeki ulusal botanik bahçesinde. Kötü kokusuyla bilinen bu çiçekler 3 metreye kadar uzayabiliyor. Tek bir çiçeğin açması yıllar sürebiliyor

All photographs belong to the copyright holders as marked.