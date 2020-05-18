Fotoğraflarla: Dünyada 9-15 Mayıs

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin çektiği haber fotoğraflarını derledik.

BBC Türkçe
18 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:09

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin çektiği haber fotoğraflarını derledik.

İtalyan kemancı Fiamma Flavia Paolucci, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Roma'daki Tor Vergata Hastanesi'nde konser verdi.
Tiziana Fabi / AFP
İtalyan kemancı Fiamma Flavia Paolucci, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Roma'daki Tor Vergata Hastanesi'nde konser verdi
Çin'de virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentindeki Tongii Hastanesi'nde hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde böyle poz verdi
EPA
Çin'de virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentindeki Tongii Hastanesi'nde hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde böyle poz verdi
Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları gereği asansöre böyle binilmesi gerekiyor
Dinuka Liyanawatte / REUTERS
Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları gereği asansöre böyle binilmesi gerekiyor
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya'nın Münih kentindeki evine kurduğu simülatörde antrenman yapıyor
Andreas Gebert / REUTERS
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya'nın Münih kentindeki evine kurduğu simülatörde antrenman yapıyor
Londra metrosunda yolcular yüz maskeleri takıyor. Ülke genelinde koronavirüse karşı önlemler gevşetilmeye başlanırken belediyenin toplu taşıma birimi Transport for London, koronavirüs nedeniyle bu yıl 4 milyar sterlin zarar edeceğini hesaplıyor
Victoria Jones / PA Media
Londra metrosunda yolcular yüz maskeleri takıyor. Ülke genelinde koronavirüse karşı önlemler gevşetilmeye başlanırken belediyenin toplu taşıma birimi Transport for London, koronavirüs nedeniyle bu yıl 4 milyar sterlin zarar edeceğini hesaplıyor
Dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu ve Olimpiyat atleti Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta egzersiz yaparken
Dylan Martinez / REUTERS
Dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu ve Olimpiyat atleti Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta egzersiz yaparken
Roma'daki Santa Maria kilisesinde dezenfeksiyon yapılıyor. İtalya'daki kiliseler 18 Mayıs'tan itibaren çeşitli kısıtlamalarla birlikte ibadete açılacak
Remo Casilli / REUTERS
Roma'daki Santa Maria kilisesinde dezenfeksiyon yapılıyor. İtalya'daki kiliseler 18 Mayıs'tan itibaren çeşitli kısıtlamalarla birlikte ibadete açılacak
Filipinler Vongfong Tayfunu'nun etkisi altına girdi. 14 Mayıs'taki büyük yağışın ardından binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti
Alren Beronio / AFP
Filipinler Vongfong Tayfunu'nun etkisi altına girdi. 14 Mayıs'taki büyük yağışın ardından binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti
Hindistan'da fabrikaların tekrar açılmasıyla birlikte cep telefonu üretimi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat yeni düzende işçilerin tamamı koruyucu ekipman giyiyor
Anushree Fadnavis / REUTERS
Hindistan'da fabrikaların tekrar açılmasıyla birlikte cep telefonu üretimi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat yeni düzende işçilerin tamamı koruyucu ekipman giyiyor
Dünyadaki en büyük çiçek olan titan arum, Belçika'nın Meise kentindeki ulusal botanik bahçesinde. Kötü kokusuyla bilinen bu çiçekler 3 metreye kadar uzayabiliyor. Tek bir çiçeğin açması yıllar sürebiliyor
Lauria Dieffembacq / Belga / AFP
Dünyadaki en büyük çiçek olan titan arum, Belçika'nın Meise kentindeki ulusal botanik bahçesinde. Kötü kokusuyla bilinen bu çiçekler 3 metreye kadar uzayabiliyor. Tek bir çiçeğin açması yıllar sürebiliyor

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