Fotosentez nasıl başladı?
Klorofil taşıyan canlı organizmaların, güneşten aldıkları ışık enerjisini kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürmeleriyle oluşan fotosentez, yeryüzünde yaşamın oluşmasının başlıca sebebi. Peki, ilk fotosentez nasıl başladı?
Güneş enerjisini kullanarak, havadaki karbondioksiti yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştüren bitkiler, bu işlemin sonucunda havaya oksijen salıyorlar.
Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda karbonhidratlarla depoladığı enerjiyi kullanıyor. Bu bitkilerle beslenen canlılar da böylece aynı enerji deposunu kullanmış oluyorlar.
Fakat fotosentezi ilk başlatan bakterilerdi. Dünya soğuyup, okyanuslar oluşmaya başladığında ilk canlı türü olan bakteriler meydana geldi. Bunlar okyanus diplerindeki karbon bileşikleri ile besleniyorlardı.
Zamanla sayıları arttıkça besin kıtlığı çekmeye başladılar. Farklı bir kaynak bulabilen başarılı olacaktı. Bu sürecin sonucunda bazıları, ihtiyaçları olan enerjiyi okyanus dibinde bulamayınca yüzeye yakın yerlerde şanslarını denediler. Ve bu çabaları karşılıksız çıkmadı.
Güneş’ten aldıkları enerji sayesinde hayatta kalmaya başladıklarında, bu yeni enerji kaynağıyla beslenen bakteri sayısında artış oluştu. Böylece bu durum doğanın alışkanlıklarından biri haline gelmeye başlamış oldu.
Yani bir bakıma fotosentez gibi karmaşık bir işlem, tamamen tesadüf eseri keşfedildi.
Kaynak: Popular Science
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