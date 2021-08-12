FOX Haber'den yangın yayınları nedeniyle ceza kesen RTÜK'e sert tepki

12 Ağustos 2021 Perşembe, 12:47

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, RTÜK'ün orman yangınları yayınları sebebi ile kanallara ceza göndermesine sert tepki gösterdi.

RTÜK'ün cezası sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Şentürk, " Bir ülke için hiçbir gerçek, uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Bütün içtenliğimle inanıyorum ki gerçekler, insanı özgür kılar” Ben BRADLEE /Washington Post’un Efsane Genel Yayın Yönetmeni -VE TABİ GERÇEKLERİN BİRGÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR !

“Bir ülke için hiçbir gerçek, uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Bütün içtenliğimle inanıyorum ki gerçekler, insanı özgür kılar”

Ben BRADLEE /Washington Post’un Efsane Genel Yayın Yönetmeni

-VE TABİ GERÇEKLERİN BİRGÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR ! — Doğan Şentürk (@dogansenturk) August 11, 2021

Anayasal suç işleyenlerin sansürüne boyun eğmedik,eğmeyeceğiz... Özgür habercilik kazanacak !" ifadelerini kullandı.

#RTÜK’ten anayasaya aykırı karar! Yangın ile ilgili olan biteni yansıtan kanallara para cezası yağdı! #RTÜK toplantısında bir üye toplantıdan çıkarıldı. pic.twitter.com/iW8yD25mOU — FOX HABER (@FOXhaber) August 11, 2021











