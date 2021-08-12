FOX Haber'den yangın yayınları nedeniyle ceza kesen RTÜK'e sert tepki
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, orman yangınları yayınları nedeniyle FOX Habere ceza veren RTÜK'e sert tepki gösterdi.
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, RTÜK'ün orman yangınları yayınları sebebi ile kanallara ceza göndermesine sert tepki gösterdi.
RTÜK'ün cezası sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Şentürk, " Bir ülke için hiçbir gerçek, uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Bütün içtenliğimle inanıyorum ki gerçekler, insanı özgür kılar” Ben BRADLEE /Washington Post’un Efsane Genel Yayın Yönetmeni -VE TABİ GERÇEKLERİN BİRGÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR !
“Bir ülke için hiçbir gerçek, uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Bütün içtenliğimle inanıyorum ki gerçekler, insanı özgür kılar”— Doğan Şentürk (@dogansenturk) August 11, 2021
Ben BRADLEE /Washington Post’un Efsane Genel Yayın Yönetmeni
-VE TABİ GERÇEKLERİN BİRGÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR !
Anayasal suç işleyenlerin sansürüne boyun eğmedik,eğmeyeceğiz... Özgür habercilik kazanacak !" ifadelerini kullandı.
#RTÜK’ten anayasaya aykırı karar! Yangın ile ilgili olan biteni yansıtan kanallara para cezası yağdı! #RTÜK toplantısında bir üye toplantıdan çıkarıldı. pic.twitter.com/iW8yD25mOU— FOX HABER (@FOXhaber) August 11, 2021
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