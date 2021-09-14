Fox TV muhabiri Barış Kaya'dan Ömer Çelik'e yanıt

14 Eylül 2021 Salı, 08:13

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün düzenlenen MYK toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında FOX TV muhabiri Barış Kaya'nın toplantıya alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bazılarının takıntılı şekilde ağır ifadeleri olsa da kişiselleştirmemeye çalışıyoruz" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz buraya gelip katılıyorsunuz. Söz konusu muhabir, 3-4 ayda buraya gelen bir kişidir. Şimdiye kadar hiçbir şekilde engellenmesi söz konusu olmamıştır. Bunu kendisi de ifade ediyor. Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır. Bu şahsi bir problemdir. Bu kurumların kuralları var. Buradaki kurallara uyulmasını da isteriz. Kurumsal değil, muhabirin davranışlarına yönelik bir durumdur. Hiçbir şekilde kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Öylesine sıralı yalanlar söyleniyor ki yazık olan tarafsız gazetecilerin emeğine oluyor."

"SORMA DEDİGİ SORULARI SORDUĞUM İÇİN..."

FOX TV muhabiri Barış Kaya, Çelik'in bu açıklamasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Fox Muhabirini kişisel davranışları yüzünden salona almadım. Buranın kuralları var" demiş. Ruhsar Pekcan sorusunu sorma demişti sordum.. Erdoğan Bayraktar sorusunu soracağımı da biliyordu.. Salona almadı. "Kişisel" değil. Sorma dediği soruları sorduğum için almadı salona."