Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu, Müge Anlı'nın ekibinden transfer yapıldı
Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transferinin ardından sunacağı programla ilgili yeni detaylar belli oldu. Öztürk'ün programına Müge Anlı'nın ekibinden bir isim de dahil oldu.
CNN Türk ekranının tanınan muhabiri Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasından sonra hangi programı sunacağı merak konusu olmuştu.
Fox TV'nin yayınladığı tanıtım videosunda yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programla ilgili tüm detaylar belli oldu.
12 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümü ekranlara gelecek “Fulya ile Umudun Olsun” programını Karga Film, yapımcılığını Erhan Öz yapıyor.
Medyaradar'ın haberine göre, yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programının içerik uygulayıcılığını yapan Kebriye Koç, “Fulya ile Umudun Olsun” programının içeriğinden sorumlu oldu.
Yıllarca reyting rekorları kıran programlara imza atan Koç ile Fox kuşak programlarına dahil oldu.
Genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş’ın üstlendiği programın editörlüğünü Doğanay Topçu, yönetmenliğini ise Seda Cam Ülgen yapıyor. Ekibe diğer dahil olacak isimler arasında Tuğçe Kocaman ve Gizem Gündoğdu da yer alıyor.
İlk bölümü 12 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek olan “Fulya ile Umudun Olsun” hafta içi her gün saat 16.30’da yayınlacak.
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