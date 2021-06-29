Muhabir Fulya Öztürk, CNN Türk'ten ayrıldı
CNN Türk'te muhabir ve istihbarat şef yardımcısı olarak görev yapan muhabir Fulya Öztürk görevinden ayrıldı. Öztürk'ün televizyondaki yeni adresi de belli oldu.
Ekranların tanınan yüzlerinden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, görevinden ayrıldı.
Medyaradar'ın haberine göre, CNN Türk'te aynı zamanda istihbarat şef yardımcısı olarak da görev yapan Fulya Öztürk, FOX TV’den gelen cazip transfer teklifine hayır diyemedi.
İddiaya göre Öztürk, FOX TV’de hafta içi 5 gün fikri takip programı hazırlayıp sunacak.
FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?
Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.
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