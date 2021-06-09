Fransa Açık'ın son şampiyonu Swiatek, çeyrek finalde elendi
2021 Fransa Açık, 1978 Avustralya Açık'tan sonra yarı finalde kariyerinde bunu ilk kez başaran 4 kadın tenisçinin yer aldığı, açık dönemdeki 2. grand slam turnuvası oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki (Roland Garros) tek kadınlar çeyrek final maçında Maria Sakkari, son şampiyon Iga Swiatek'i 2-0'lık skorla eledi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında oynanan mücadelede, 8 numaralı seribaşı Swiatek ile 17 numaralı seribaşı Sakkari karşılaştı.
Kariyerinin ilk grand slam çeyrek final maçına çıkan Sakkari, 1 saat 35 dakika sonunda korttan 2-0 (6-4, 6-4) galip ayrıldı.
Roland Garros'ya şampiyon unvanıyla gelen Swiatek'i turnuvanın dışına iten Sakkari, yarı finalde Barbora Krejcikova (dünya 33 numarası) ile eşleşti.
Diğer son 4 eşleşmesinde de 31 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile klasmanın 85. basamağındaki Tamara Zidansek mücadele edecek.
2021 Fransa Açık böylece 1978 Avustralya Açık'tan sonra yarı finalde kariyerinde bunu ilk kez başaran 4 kadın tenisçinin yer aldığı, açık dönemdeki (1968'den itibaren) 2. grand slam turnuvası oldu.
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