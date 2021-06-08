Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu

Tek kadınlarda dünya 85'incisi Tamara Zidansek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

AA
08 Haziran 2021 Salı, 16:04
Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu
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Başkent Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ın 10. gününde, çeyrek final mücadeleleri başladı.

Sloven Zidansek, 33 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 7-5, 4-6 ve 8-6'lık setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Grand slam organizasyonunda son 4 isim arasına kalan ilk Sloven kadın tenisçi de olan Zidansek, yarı finalde Elena Rybakina-Anastasia Pavlyuchenkova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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