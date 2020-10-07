Fransa Açık'ta şike skandalı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 08:43

Tüm dünyanın merakla takip ettiği tenisin en prestijli organizasyonlarından Roland Garros’ta, turnuvaya gölge düşürecek bir skandal ortaya çıktı. Fransız savcılar, kadınlar çiftler maçında şike yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rumen çiftler Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig’in Rus Yana Sizikova ve ABD’li Madison Brengle çiftine karşı oynadığı ilk tur maçı için “organize dolandırıcılık” ve “sporda yolsuzluk” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Maçın video görüntülerinin izlendiği ve oyuncuların çok fazla basit hata yaptığının gözlendiği belirtiliyor. Özellikle ikinci setteki 5. oyuna yoğunluk veren Fransız savcılarının Rus Sizikova’nın yaptığı çift hata sonrası Rumen ikilinin oyunu kazanması üzerinde durduğu iddia ediliyor.

ANORMAL ŞEKİLDE BAHİS VAR

2. set 5’inci oyunda anormal şekilde bahis alındığı ve Rus Sizikova’nın bilerek servisin kırılmasını sağladığı iddia ediliyor.

1 Ekim’de başlatılan soruşturmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Tenis Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexei Selivanenko şu ifadeleri kullandı: “Resmi belgeler olmadığı sürece, herhangi bir şey hakkında yorum yapmak için çok erken. Tenisin bu tür vakalara karşı sıfır tolerans politikası var”

Kaynak: Skor