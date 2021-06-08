Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı.
BFM TV ve RMC radyosunun bildirdiğine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Drome bölgesinde bir katıldığı bir etkinlik sırasında bir adam tarafından tokatlandı.
Sosyal medyada yayılan videoda yeşil tişörtlü, gözlüklü ve maskeli bir adamın “Kahrolsun Macronia” (“A Bas La Macronie”) diye bağırdığı ve ardından tokat attığı görüldü.
Söz konusu saldırıdan sonra iki kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Banka kredilerinde yeni dönem
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı