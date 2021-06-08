Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

08 Haziran 2021 Salı, 16:03

BFM TV ve RMC radyosunun bildirdiğine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Drome bölgesinde bir katıldığı bir etkinlik sırasında bir adam tarafından tokatlandı.

Sosyal medyada yayılan videoda yeşil tişörtlü, gözlüklü ve maskeli bir adamın “Kahrolsun Macronia” (“A Bas La Macronie”) diye bağırdığı ve ardından tokat attığı görüldü.

Söz konusu saldırıdan sonra iki kişinin tutuklandığı kaydedildi.