Fransa Cumhurbaşkanı Macron: AstraZeneca'ya baskı uyguladık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa Birliği (AB) uzun vadede kendisine yetebilecek koronavirüs üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız" dedi.
Macron, AB liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirve toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvede Covid-19 salgını ve virüsün mutasyonuyla mücadelede ortak çaba kararı alındığını dile getiren Macron, aşı programlarının finansmanı konusunun da gündeme geldiğini söyledi.
Macron, zirvede Pfizer, Moderna aşıları için yeni siparişlerin verildiğini, gelecek Novavax ile Valneva aşıları için ise görüşmelerin hızlandırılması konusunda ortak görüşe vardıklarını aktardı.
BASKI UYGULADIK
AstraZenaca'nın AB için ayırdığı aşıların bir kısmını birliğin haricindeki ülkelere gönderdiği, buna karşı bir adım atılıp atılmadığı sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı, firmanın son siparişi ulaştırmada angajmanlarına sadık kalmadığını, AB Komisyonunun firmaya memnuniyetsizliğini ilettiğini kaydetti.
Macron, "AstraZeneca'ya sipariş taahhüdünü yerine getirmesi için baskı uyguladık" dedi.
'BU VİRÜS İLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'
Macron, "Avrupa Birliği uzun vadede kendisine yetebilecek üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız" dedi.
Sadece aşı olan kişilere yönelik Fransa'da belirli yerlerin açılıp açılmayacağına ilişkin Macron, hükümetle gelecek hafta restoran, müze ve kültürel alanlar gibi belirli yerlerin açılması konusunu ele alacaklarını söyledi.
Macron, teknik, politik ve hukuki zeminin hazır olmasıyla bu durumun netleşeceğini vurguladı.
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