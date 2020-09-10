Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile gerilen ilişkilerde kibar olmayacaklarını ancak iyi niyetli olarak tekrardan bir araya gelmek istediklerini söyledi. Macron, kişisel sosyal medya hesabından "Akdeniz Barışı" anlamına gelen, "Pax Mediterranea" şeklinde bir paylaşım da yaptı.

BBC TR
10 Eylül 2020 Perşembe, 22:06
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
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Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa’nın öncülüğünde Korsika adasında bir araya geldi.

MED7 olarak adlandırılan zirvenin ardından yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Saf değiliz, ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi.

MED7 Forumu sonuç bildirgesinde ise, “Türkiye’yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

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