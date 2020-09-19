Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkçe Doğu Akdeniz mesajına tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından paylaştığı Türkçe, "Doğu Akdeniz" mesajına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un ne demek istediğini anlamadıklarını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise mesajın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek, Macron'a tepki gösterdi.
KULLANICILARDAN TEPKİ
François Morelle adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim" diye Macron'u eleştirirken, Türk kullanıcılar da çevirinin google translate aracılığıyla yapılmış olma ihtimalini dile getirerek, "Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Ne dediğine "Fransız" kaldık" ifadelerini kullandı.
MACRON NE DEDİ?
Macron, Doğu Akdeniz ile ilgili attığı Türkçe tweette şu ifadelere yer verdi: " Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."
Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020
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