Macron'dan Türkçe mesaj!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir tweet attı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 10:09
Macron'dan Türkçe mesaj!
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı mesajında  "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" dedi.

AYRINTILAR GELECEK....


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