Macron'dan Türkçe mesaj!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir tweet attı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı mesajında "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" dedi.
Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020
AYRINTILAR GELECEK....
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