Fransa Dışişleri Bakanlığı: “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni” tanımıyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'n” tanımıyoruz ifadesini kullandı. Mühll yazılı açıklamasında, Senato'da önceki gün kabul edilen kararda, hükümete “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni” tanıma çağrısı yapıldığını hatırlattı.
Senato’nun önceki gün Dağlık Karabağ için verdiği karar üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yazılı açıklamada bulundu. Agnes von der Mühll, Fransa'nın “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni” tanımadığını belirtti. Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti.
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne'nin bugüne kadar hiçbir ülkenin "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanımadığını belirttiğini ifade eden Agnes von der Mühll, ülkesinin Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.
SENATO ONAYLAMIŞTI
Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Senato'da önceki gün, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında bulunan karar onaylanmıştı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten bir unsur bulunmuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
Video Haberler
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!
- Akşener Ağlıyorum dedi... Canlı yayında anlattı
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
- Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!
- 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı