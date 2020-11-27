Fransa Dışişleri Bakanlığı: “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni” tanımıyoruz

27 Kasım 2020 Cuma, 10:05

Senato’nun önceki gün Dağlık Karabağ için verdiği karar üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yazılı açıklamada bulundu. Agnes von der Mühll, Fransa'nın “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni” tanımadığını belirtti. Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti.

Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne'nin bugüne kadar hiçbir ülkenin "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanımadığını belirttiğini ifade eden Agnes von der Mühll, ülkesinin Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

SENATO ONAYLAMIŞTI

Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Senato'da önceki gün, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında bulunan karar onaylanmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten bir unsur bulunmuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.