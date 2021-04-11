Fransa Ligi'nde 'Türk Marşı'; Lille'i omuzladılar
Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, ‘Lille'in neşesi' başlığını attı, “Türk Marşı” ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'de Lille, Türk oyuncuların omuzlarında şampiyonluğa koşarken, Fransız basını da konuya büyük ilgi gösterdi.
Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, ‘Lille'in neşesi' başlığını attı, “Türk Marşı” ifadesini kullandı. Gazetede, Burak'ın üç ay sonra gol atması ‘Kral'ın dönüşü' şeklinde yorumlandı.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, hem Lille hem de milli takımın zirvede yer almasında büyük rol oynuyor. Lille, bu sezon Ligue 1'de 53 kez gol sevinci yaşarken, Burak, Yusuf ve Zeki bu gollerin 28’ine katkıda bulundu. 3 futbolcu ligde toplam 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı.
Burak Yılmaz bu sezon Fransız ekibinde 27 resmi maçta görev aldı ve 12 kez rakip fileleri havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu bu gollerin 10'unu ligde, 2'sini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Burak ligde ayrıca 4 de asist yaptı.
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