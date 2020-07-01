"Fransa, NATO'nun Akdeniz'deki 'Denizi Muhafızı' operasyonundan çekildi"

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:18

Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde hakim olan gergin hava, Deniz Muhafızları Operasyonuna ilişkin görevlerde birlikte çalışan iki ülke deniz kuvvetlerinin, 10 Haziran'da icra edilen bir devriye sırasında karşı karşıya gelmeleri ile zirveye çıktı. Libya'ya giden Çirkin adlı kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması, Türk donanmasının müdahalesi sonrası çekilmek zorunda kalmıştı.

RAPOR HAZIR

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin, transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyon gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin, denetleme girişiminde bulunduğunu, ancak Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini" söylemişti.

NATO 1 Temmuz'da, yaşanan taciz iddiaları ile ilgili ilk raporunu hazırladığını duyurdu. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan NATO sözcüsü, raporun kısa süre içinde tartışmaya açılacağını söyledi.

NATO, FRANSA İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

Reuters'a konuşan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Görünüşe göre NATO uzmanları [Fransa ile] aynı sonuca ulaşamadı. Dün bilgiyi aldım, Courbet'in NATO operasyonundan çekildiği anlaşılıyor" dedi.

Fransız gazetesi L’Opinion Çarşamba günü yayınladığı bir haberde, Fransa'nın NATO'ya operasyondaki rolünü askıya aldığını bildiren bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Deniz Muhafızını yöneten İngiltere Müttefik Deniz Komutanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

'DENİZ MUHAFIZI OPERASYONU' NEDİR?

NATO müttefik devletleri, Temmuz 2016'daki Varşova Zirvesi'nde, "Akdeniz'deki terörle mücadele misyonunun daha geniş bir deniz güvenliği operasyon gücüne dönüştürüldüğünü" duyurdu ve bu kapsamda, İngiltere Northwood'daki 'Müttefik Deniz Komutanlığı' (MARCOM) bünyesinde, 'Deniz Muhafızı Operasyonu' adlı bir görev gücünün kurulduğunu kamuoyuna açıkladı.

Kuvvetin, operasyonel görevleri arasında, seyrüsefer özgürlüğünün teminat altına alınması, önleme faaliyetlerinin icrası, denizde terörle mücadele, kitle imha silahlarının çoğalmasına karşı koyma ve kritik altyapının korunması başlıkları göze çarpıyor.

Başlıca görevleri, Akdeniz'de gerçekleşen günlük faaliyetleri izlemek, belgelemek ve değerlendirmek olan 'Deniz Muhafızları', son devriyeleri olan, 'Akdeniz Odaklı Güvenlik Devriyesi'ni 16 Haziran 2020 tarihinde tamamladı. Fransa da Courbet isimli fırkateynle katıldı. Türkiye ise aynı göreve çeşitli hava güçleriyle destek vermişti.