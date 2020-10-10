Fransa'da 18 yaşından küçük fenomenler çocuk işçi kabul edilecek

10 Ekim 2020 Cumartesi, 11:40

YouTube, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal etmekle suçlanınca harekete geçmişti.







Çevrimiçi içerik oluşturmak ve yayımlamak için kayda değer zaman harcayan 16 yaşından küçük çocukların kazandığı para ve çalıştığı saatler, artık Fransız yasaları kapsamında korunacak.

Elde ettikleri tüm kazançlar, ancak 16 yaşına girdikleri zaman erişebilecekleri bir banka hesabında muhafaza edilecek.

Ayrıca, reşit olmayan sosyal medya yıldızlarını çalıştırmak isteyen herhangi bir şirketin yerel makamlardan izin alması gerekecek.

"Çevrimiçi platformlarda çocuk imajının sömürülmesine" dair yasa tasarısı ilk kez 2019'da masaya yatırılmıştı. Salı günüyse Fransız parlamentosunda oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarının ardındaki milletvekili Bruno Studer yeni yasanın, Fransa'nın çocuk fenomen olarak adlandırılanların yeni gelişmeye başlayan endüstrisinde öncü olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Studer, "Fransa'da çocuk işçiliği yasak ama internet de dahil olmak üzere istisnalar vardı" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, aynı zamanda yasa, çocuğun talebi üzerine sosyal medya ve diğer internet platformlarını herhangi bir video ya da içeriği kaldırmak zorunda bırakan "unutulma hakkını" da tesis ediyor.

HER AY MİLYONLAR KAZANABİLİYORLAR

Çocuk fenomenler YouTube gibi sitelerin en popülerleri arasında yer alıyor ve kanalları her ay milyonlar kazanabiliyor.

Forbes'a göre 2019'un en çok kazanan YouTube yıldızı, 8 yaşındaki Ryan Kajo'ydu. Kajo'nun Google'a ait platform aracılığıyla 26 milyon dolar (yaklaşık 204 milyon TL) kazandığı bildirildi.

En çok kazanan üçüncü yıldızsa 2019'da çeşitli kanalları aracılığıyla 5 yaşında yaklaşık 18 milyon dolar (141 milyon TL) kazanan Rusya doğumlu Anastasya Radzinskaya'ydı.

Reklam gelirinin ötesinde bu çocuklar, oyuncak ve giyim markalarıyla kazançlı ortaklıklar ve sponsorluk anlaşmaları yapmayı da bekleyebiliyor.

Geçen yıl YouTube, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal etmekle suçlanınca çocuk kanallarının gelir akışını sınırlamaya çalıştığını bildirmişti.

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, o dönem yazdığı bir blog yazısında, "Hiçbir şey çocukları ve mahremiyetlerini korumaktan daha önemli değil" ifadesini kullanıp şöyle devam etmişti:

"YouTube'daki çocuk içeriklerini izleyen herkesin verilerini kullanıcının yaşına bakmaksızın bir çocuktan geliyormuş gibi ele alacağız. Bu, çocuklar için hazırlanan videolarda yalnızca servisin çalışmasını desteklemek için gereken kadar veri toplayıp kullanarak gerisini sınırlayacağımız anlamına geliyor. Bu içeriklerde kişiselleştirilmiş reklam sunmayı da tamamen durduracağız."