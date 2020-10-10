Fransa’da artış büyüyor: Günlük vakada yeni rekor kırıldı
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.
Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873’e, toplam can kaybı ise 32 bin 684’e yükseldi. Bakanlık, 928’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.
Fransa’da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- FETÖ'den tutuklandı, devlete test kiti satıyor!
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Entarisi ala benziyor
Video Haberler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- FETÖ'den tutuklandı, devlete test kiti satıyor!
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Entarisi ala benziyor