Fransa'da askerlerin bildirisine 36 bin subay imza attı
Fransa’da yirmi emekli generalin 21 Nisan’da Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve hükümetini “Yöneticilerimize onurlu bir dönüş için” başlığı altında yurtseverlik değerlerini savunmaya çağırdığı bildirinin sarsıntıları sürerken yayımlanan ikinci bildiri siyasal arenada bomba etkisi yaptı.
Le Point dergisinin 10 Mayıs tarihli haberine göre, muvazzaf subayların kaleme aldığı yeni bildiri, emekli generallerin de uyarısını yayımlayan Les Valeurs Actuelles dergisinde imzaya açıldıktan yalnızca bir saat sonra 36 bin subayın imzasına ulaştı. İktidara uyarı niteliğini taşıyan bildirinin imzacıları, aktif görevde oldukları için isimlerini dergide yayımlanmaması koşuluyla veriyorlar. Yeni bildiriyi yayımlayan subaylar, metinde kendilerini “medyanın Ateş Kuşağı diye andığı gençler, her rütbeden, her ordudan, Fransa Cumhuriyeti’nin tüm değerlerini kucaklamış kadın ve erkek askerler” diye tanımlıyor.
İSLAMİ CEMAATÇİLİK HEDEFTE
Muvazzaf subaylar, ilk bildiriyi yayımlayan emekli generallere “Büyüklerimiz, saygıyı hak eden savaşçılardır. Örneğin geçen hafta onurunu çiğnediğiniz yaşlı askerlerdir, onlar” sözleriyle sahip çıkıyor. Ancak bildirinin asıl hedefi, Fransa’da yaşamalarına karşın ülkenin laik ve cumhuriyetçi değerlerini reddeden siyasal İslamcı cemaatler ve onlara arka çıkan politikacılar. Din ayrımcılığı yapan toplulukları ve siyasal destekçilerini isim vermeden eleştiren bildiri, “Evet, büyüklerimizin saptamaları tümüyle doğrudur. Cemaatçiliğin kamusal alana yerleştiğini, kamuoyu tartışmalarına sızdığını görüyoruz. Fransa’ya ve tarihine beslenen nefretin sosyal kabulde önşart haline geldiğini de görüyoruz” diye sürüyor.
Cumhurbaşkanı Macron’u ve iktidarı, “Fransa, sivil savaşa doğru gidiyor ve sizler bunu biliyorsunuz” sözleriyle uyaran bildirinin en dikkat çekici satırları, “Eğer sivil savaş çıkarsa, ordu yurt sathında düzeni sağlayacaktır, çünkü sağlaması istenecektir” tümcesi. 10 Mayıs’ta 36 bin subayın katıldığı bildiriye imzalar sürüyor.
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