Fransa'da helikopter kazası
Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebatla birlikte 6 kişinin içinde bulunduğu bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Fransa'nın Savoie bölgesinde Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait düşen helikopterde bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitterdan, kazada hava kurtarma ekibinden 3, Cumhuriyet Muhafızı'ndan (CRS) 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazada bir kişinin de yaralı olarak kurtulduğunu belirten Macron, Fransa halkı adına ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı ve destek temennilerini iletti.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yarın bazı yetkililerle birlikte kaza bölgesine intikal edeceğini ifade etti.
Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada da akşam 19.00 civarında, SAF'a ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.
Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Hastane çürüyor
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
Video Haberler
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Hastane çürüyor
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt