Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'da tespit edilen toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 05:41
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
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ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 369'a ulaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 75 oldu.

Böylelikle Fransa, İspanya'nın ardından vaka sayısında 1 milyon eşiğini geçen ikinci Avrupa ülkesi oldu.

Öte yandan son haftalarda Avrupa genelinde vaka ve ölümlerde keskin bir artış yaşanırken, bazı hükümetler yeni kısıtlamalar yürürlüğe koymaya başladı.


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