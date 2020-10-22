Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'da tespit edilen toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı.
ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Verilere göre ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 369'a ulaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 75 oldu.
Böylelikle Fransa, İspanya'nın ardından vaka sayısında 1 milyon eşiğini geçen ikinci Avrupa ülkesi oldu.
Öte yandan son haftalarda Avrupa genelinde vaka ve ölümlerde keskin bir artış yaşanırken, bazı hükümetler yeni kısıtlamalar yürürlüğe koymaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
Video Haberler
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu