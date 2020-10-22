Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

22 Ekim 2020 Perşembe, 05:41

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 369'a ulaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 75 oldu.

Böylelikle Fransa, İspanya'nın ardından vaka sayısında 1 milyon eşiğini geçen ikinci Avrupa ülkesi oldu.

Öte yandan son haftalarda Avrupa genelinde vaka ve ölümlerde keskin bir artış yaşanırken, bazı hükümetler yeni kısıtlamalar yürürlüğe koymaya başladı.