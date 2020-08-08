Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:16

Saldırı, başkent Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana geldi. Augustin M içeri giren bir kişiye maske takması konusunda uyarı yapınca, sözlü tartışma çıktı. Sözlü bir tartışmadan sonra sinirlenen kişi, dışarı çıkıp üç arkadaşını da çağırdı. Ellerinde beyzbol sopasıyla Augustin M’e saldıran çete, zavallı adamı hastanelik etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Augustin M, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çete üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı.



