Fransa'da naklen yayın krizi!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 20:37

Fransa futbol ligi Ligue 1’in ana yayıncısı Mediapro’nun yayın haklarından çekilmesiyle birlikte ligin bu sezon 378 milyon Avro gelir kaybı yaşaması bekleniyor.

L’equipe’de yer alan haberde Mediapro’nun yayın hakları sözleşmesinden çekilmesinden sonra Fransa futbol liglerinin 2024 yılına kadar yaşayacağı zararın 2 milyar Avro’yu bulabileceği belirtildi. Ligin bu sezon için beklenen yayın gelirinin 1.2 milyar Avro’dan 854 milyon Avro’ya düşeceği ifade edilirken pandemi sebebiyle gelir kaybı daha da artan ve stadyumları tam kapasiteyle dolduramayan kulüplerin diğer Avrupa kulüplerine göre çok daha fazla zarara uğrayacağı kaydedildi. Mediapro’nun sözleşme fesih bedeli olarak 100 milyon avro daha ödeyeceği, bu tutarın 64 milyonunun bu yıl bitmeden, kalan kısmının ise 2021’in ilk aylarında ödeneceği kaydedildi. İspanyol yayın kuruluşu yaz döneminde bu sezon için 143,6 milyon Avroluk bir ödeme yapmıştı. Ligue 1’in bir diğer yerel yayıncısı olan Canal+’ın ise gelecek sezondan itibaren başlamak üzere ligin ana yayıncısı olacağı ve 590 milyon Avro teklif edeceği belirtildi. Ek olarak Canal+’ın abone sayısındaki artışa göre 100 milyon Avro ek ödeme yapacağı ifade edildi.

Bein Sports, Fransa Ligue 1’deki maç yayın haklarını Canal+’a lisanslayarak kanalın maç yayınlamasına imkan sağlamıştı.