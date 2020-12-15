Fransa'da öğretim üyesi olan Altınel, beraat kararı kesinleşmesine rağmen 600 gündür pasaportuna ulaşamıyor!

15 Aralık 2020 Salı, 18:25

Claude Bernard Lyon-1 Üniversitesi Matematik bölümünde öğretim üyesi olan Altınel, 12 Nisan 2019'dan beri Türkiye'de zorunlu iskana tabi durumda. Altınel, yasal bir gerekçe olmamasına rağmen 600 gündür pasaportuna ulaşamadı. Altınel, Fransa'nın Lyon şehrinde, yasal bir derneğin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında valilik izniyle düzenlenen "Cizre: Bir katliam hikayesi" konferansı sebebiyle yargılandı. Altınel, 81 gün süren tutukluluğun ardından hakkında açılan davanın ilk celsesinde, herhangi bir yurtdışı yasağı konulmadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bunun üzerine 2019 eylülünde Balıkesir Valiliği'ne yaptığı pasaport başvurusu "beraat etmesi durumunda yeniden inceleneceği belirtilerek" reddedildi. Altınel, avukatıyla birlikte Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma davası açtı ancak bu dava da reddedildi.

Altınel, hakkındaki davanın üçüncü duruşmasında beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı karara itiraz etti, beraat kesinleşmedi. Ardından Bursa Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin sorumluluğunda istinaf süreci başladı. Şubat ayı avukat itiraz dilekçesini de içeren çeşitli belgelerin karşılıklı iletilmesiyle geçti. Mart ayında koronavirüs salgınıyla birlikte süreç uzadı. Eylül ayında Altınel hakkındaki beraat kararı kesinleşti. Ancak Altınel, hala pasaportuna ulaşamadı.

"BU BİR İDARİ TACİZ"

İdari süreçte bir türlü somut bir sonuca varılamadığını, pasaportunu almasının önünde bir engel olmadığını belirterek süreci "idari taciz" olarak değerlendiren Altınel, "Beraatimin kesinleşmesiyle birlikte avukatım yeni bir pasaport iade başvurusu yaptı. Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün verdiği yanıt bir kez daha olumsuz oldu. Bu sefer herhangi bir gerekçe de gösterilmedi. Biz de Ankara'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki Pasaport İdari Karar Komisyonu'na itirazımızı yaptık. Bekliyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTE: TERÖRİST OLSA 20 YILDIR ÇALIŞTIRMAYIZ

Altınel, öğretim üyesi olduğu Lyon-1 Üniversitesi'nin, duruşmaya "personelimiz terörist olsa 20 yıldır çalıştırmazdık" ifadesinin kullanıldığı mektup gönderdiğini anlattı.

Altınel, "Üniversitem mahkemelere, komisyonlara mektuplar yazmış, duruşmalara gözlemci olarak bir avukat göndermiş ve tamamen demokratik ifade özgürlüğü çerçevesinde görülmesi gereken etkinliklerim yüzümden tabi tutulduğum kötü muamelelerin derhal sonlandırılmasını talep etmiştir" diye konuştu.

Altınel, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin de kendisiyle benzer süreçler yaşadığını söyleyerek, "Yaşanan sürecin hukuki boyutunun tüketilmesi ve mağdurun idari süreçler içinde boğulması hemen göze çarpan bir özelliktir" dedi.