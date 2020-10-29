Fransa'da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü
Fransa’nın Nice kentinde bir kilisenin yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda en az üç kişi hayatını keybetti. Bir kadının başının kesildiği öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırıyı incelemek üzere Nice'e gidecek. Avignon kentinde bir saldırı girişimi daha yaşanırken saldırgan öldürüldü.
Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı ‘terör saldırısı’ gerçekleştirildi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Notre Dame kilisesinin içinde veya yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın polis tarafından gözaltına aldığını söyledi.
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, yerel yetkililer olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.
Güvenlik kaynakları saldırıda üç kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
Aşırı-sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen saldırganın bir kadının başını kestiğini öne sürdü. Bu bilgi yerel yetkililerce henüz doğrulanmadı.
Olay yerine intikal eden Reuters muhabirlerine göre, Nice’in Jean Medecin caddesindeki kilisenin etrafına otomatik silahlı polislerce güvenlik kordonu çekildi. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye araçları da geldi.
Saldırı, Fransa'da bu ayın başlarında Samuel Paty adlı öğretmenin öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından Çeçen asıllı bir saldırgan tarafından başının kesilmesinin hemen ardından geldi. Ancak Nice'de gerçekleşen olayın, Paris'teki cinayetle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.
MACRON NİCE'E GİDİYOR
Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı.
Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.
YENİ SALDIRI GİRİŞİMİ
Nice'den sonra bir saldırı haberi de Fransa'nın Avignon şehrinden geldi. Devriye gezen bir grup polis memuru, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçenleri tehdit eden bir kişi etkisiz hale getirildi.
CİDDE FRANSIZ KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda saldırı düzenlendi. AFP'nin haberine göre, saldırı bir Suudi Arabistan vatandaşı tarafından gerçekleştirildi. Güvenlik görevlisi ise yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor