Fransa'da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:01





Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı ‘terör saldırısı’ gerçekleştirildi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Notre Dame kilisesinin içinde veya yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın polis tarafından gözaltına aldığını söyledi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, yerel yetkililer olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Güvenlik kaynakları saldırıda üç kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Aşırı-sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen saldırganın bir kadının başını kestiğini öne sürdü. Bu bilgi yerel yetkililerce henüz doğrulanmadı.

Olay yerine intikal eden Reuters muhabirlerine göre, Nice’in Jean Medecin caddesindeki kilisenin etrafına otomatik silahlı polislerce güvenlik kordonu çekildi. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye araçları da geldi.

Saldırı, Fransa'da bu ayın başlarında Samuel Paty adlı öğretmenin öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından Çeçen asıllı bir saldırgan tarafından başının kesilmesinin hemen ardından geldi. Ancak Nice'de gerçekleşen olayın, Paris'teki cinayetle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

MACRON NİCE'E GİDİYOR

Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı.

Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

YENİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Nice'den sonra bir saldırı haberi de Fransa'nın Avignon şehrinden geldi. Devriye gezen bir grup polis memuru, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçenleri tehdit eden bir kişi etkisiz hale getirildi.

CİDDE FRANSIZ KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda saldırı düzenlendi. AFP'nin haberine göre, saldırı bir Suudi Arabistan vatandaşı tarafından gerçekleştirildi. Güvenlik görevlisi ise yaralandı.