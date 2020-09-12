Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokakta
Fransa’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Sarı Yelekliler protestoları tekrar başladı.
Fransa’da 2018 yılında başlayan ve koronavirüs nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar alevlendi. Paris’te başlayan protestolarda göstericiler, Wagram Meydanı’nda toplandı ve yürüyüşe başladı. Yer yer polis ile göstericiler arasında arbedelerin yaşandığı görüldü. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.
54 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA
Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.
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