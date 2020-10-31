Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 19:59

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.

Saldırganın av tüfeğiyle 54 yaşındaki Yunan rahibi kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi. 54 yaşındaki rahip ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.