Fransa'daki tarihi katedralde yangın çıktı

Fransa’nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma tarihi Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde bugün yangın çıktı.

BBC TR
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:01
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Aynı anda üç noktada başlayan yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Savcı Pierre Sennes, soruşturmanın kundakçılığa yöneldiğini söyledi.

Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken kilisenin penceresindeki tarihi vitraylar yok oldu.

Nantes’taki yangın, Paris’te Notre Dame katedralinde çıkan ve kiliseye büyük hasar veren yangından bir yıl sonra gerçekleşti.

Nantes itfaiye şefi, kilisedeki hasarın Notre Dame’daki gibi olmadığını belirtti.

Yangının videosunu Fransız itfaiyesi Twitter hesabında paylaştı:


Sabah yerel saatle 07:30’da başlayan yangını söndürmek için 100 itfaiye görevlendirilmişti.

Katedral 1944’de müttefik güçler tarafından bombalanmış, 1972’de ise çatısı çöktükten sonra 13 yıl boyunca tamir görmüştü.


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