Fransa'dan Doğu Akdeniz'e büyük askeri sevkiyat: Charles de Gaulle bölgeye gidiyor
Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.
Yunan basınının Fransız savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Fransa, 42.500 tonluk amiral gemisi Charles de Gaulle’ü Doğu Akdeniz’e gönderiyor. 261 metrelik uçak gemisi Fransız ordusuna ait Rafale savaş jetlerini taşıyor. Sözcü'nün Yunan medyasından aktardığı habere göre Charles de Gaulle’e, Yunan ordusuna ait çok sayıda gemi ve denizaltı da eşlik edecek.
Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların, elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin olduğu belirtildi.
COVID-19 VURMUŞTU
Koronavirüs salgınından Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da, Nisan ayında, gündem Charles de Gaulle’dü. Askeri gemide koronavirüs salgını patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.
Doğu Akdeniz’e gönderilen gemide son kontrollerin yapıldığı ve Covid-19 riski olmadığı belirtilirken yetkililer, “Derslerimizi aldık” açıklamasını yaptı.
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